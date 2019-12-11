北高雄最大地上權案「河堤世界」，祭出1字頭吸買氣。（上揚國際提供）

上揚國際建築向國產署標下有高雄「高雄小天母」之稱的河堤社區2100坪地上權土地，打造「河堤世界」社區大樓，堪稱北高雄社區規模最大地上權案，日前舉辦VIP卡有說明會，總銷在40億元，每坪16萬至18萬間，地段在市區，又有1字頭的房價家持，可望吸引青年購屋目光，當天封館拍賣，熱銷出127戶，成績斐然。

上揚國際建築董事長林聰麟表示，該案採「特殊」銷售模式，第一階段開放員工認購，每坪16萬元，第二階段針對上揚國際VIP卡友及河堤社區住戶，價格在17至17.2萬元。未來正式公開後，每坪則為18萬起。

他說，河堤社區過去新建案，每坪從25萬起跳，甚至有賣到32萬以上，特別的是，社區內20年中古屋房價也抗跌，穩坐2字頭，不過如今「河堤世界」開出1字頭，可望吸引青年購屋，不須再往橋頭、楠梓覓房。

「河堤世界」為該社區罕見低總價案，封館活動當天開出超高CP值住宅388萬起，立即吸引不少首購族及原有社區居民注意，引發市場極高關注度、詢問度，公開前即以上揚國際建築團隊[email protected]官方帳號號召VIP會員搶先報名預約，短短二週內吸引近500位VIP預約鑑賞，活動現場湧入上百組來客。

當天也安排多重好禮抽獎活動，除報名完成即送LOUISA咖啡券之外，下訂成功的貴賓還有抽獎機會可以抽中各大品牌大小家電、國際精品及iPhone11等，抽到獎項的民眾更是表示，今天除了可以買到超優惠的房子之外，還能帶獎品回家。

(中時 )