本土劇女星陳子玄昨日被爆與大15歲老公、曾經的戲說一哥陳建隆婚變，隨後經紀公司也證實兩人4年婚姻畫下句點，已於日前登記離婚，只是隨後知名人士爆料的婚變原因，竟意外惹火了陳建隆，令他深夜在臉書留言156字失控大罵！

陳子玄突然驚傳4年婚姻畫下句點，婚變原因引發揣測，據三立報導，有知情人士就透露因為溝通不良加上個性磨合不來，成為小倆口離婚導火線，未料此說法就意外引來了陳建隆暴走痛罵。

陳建隆深夜突然在新聞下方留言，以156字痛斥知情人士所說的婚變原因，「你們在寫什麼東西，自己三立寫這樣對嗎，事實不是溝通問題，這家是我一磚一瓦蓋起，豈是一個小小的溝通不良就能瓦解，別人家寫得我都沒意見，就自家媒體寫這什麼問題，是誰告訴你們這資訊的，混蛋！不要把我辛苦經營的家撤(徹)底的摧毀說是這個荒唐的原因！！！聽清楚這是我的家！！！！！就算毀了還是我辛苦經營的家！！！！！懂嗎！！！！」

其實陳子玄去年也曾在綜藝節目上自爆嗆過老公最狠的一句話就是，「你是老娘交往過最老最醜賺最少的男人，你憑什麼嫌我？」讓眾人驚訝不已，不過陳子玄就坦言自己講話比較不經大腦。

(中時電子報)