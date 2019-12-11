【禿子有話說5】大媽愛光頭阿伯 不怕民進黨奧步

韓國瑜告訴本刊記者，自己對於選舉的結果，非常有信心，同時希望大家相信他；離投票還剩一個月，他很清楚想得到甜美的果實並不容易，因為前方還有許多未知的攻擊等著他。韓國瑜受訪完離開飯店前，一群大媽近距離捕抓到野生韓國瑜，欣喜若狂大叫「總統好」，不停拍照讓現場變成小型偶像見面會。

CTWANT 一周一砲》突圍 韓國瑜專訪

記：接下來面對與民進黨的辯論，是否擔心選前又出奇招或奧步？

韓：可以懷疑太陽明天會不會從東邊出來，但不用懷疑民進黨會不會出奧步，因為一定會出奧步，沒有辦法準備，就像共諜案一樣，拿詐欺犯當共諜，介入台灣總統大選，說高雄市長選舉給了兩千萬人民幣、將近一億的台幣，誰給的？敢炮製這麼難看惡劣的共諜案，我能怎麼辦？就是準備接受他抹黑，就像潛水艇遇到深水炸彈，大家把桿子抓好就好。

採訪結束前，本刊記者問韓國瑜他與朱立倫的關係，他神祕地說「過兩天大家就會知道」，還要大家對他的選情有信心。只是想到之前媒體所形容的韓國瑜，大家又開始半信半疑。

當韓國瑜要步上車時，寒風中一群正在逛街的觀光客，看到了他，竟像見到偶像般高聲尖叫「總統好」，搶著推開國安局隨扈，要上前打招呼；已上車的韓國瑜，一雙手掌緊貼在廂型車的黑窗上，似要奪窗而出……。

「光頭阿伯」魅力不減，兩天後，韓國瑜在新北市的造勢大會上，牽起朱立倫的手，宣布由朱立倫擔任競選總部主委，突圍之戰已經開始。

韓國瑜與副手張善政12月9日前往中選會，抽出象徵「兩支穿雲箭，台灣安全，人民有錢」的2號。（圖／張文玠攝）

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(中時電子報)