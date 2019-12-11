藝人凌威威（本名謝伊琪），和小她11歲的嫩尪岳子樓傳出婚變。11月8日，本刊記者直擊她勾著岳子樓的手臂走出當舖，凝視著櫥窗裡的金飾；11月中，岳子樓卻人間蒸發，凌威威只好報案協尋，至今仍無下落。12月4日，凌威威竟上警局告發老公偷竊，家務事轉為刑事案件，夫妻倆恐將對簿公堂！

去年七月，凌威威歡喜嫁給小她十一歲的岳子樓，沒想到才過十六個月，兩人的婚姻便嚴重「走鐘」，她甚至控訴「這根本是一場騙局」。原來，婚後凌威威才知道，夫家債務高達新台幣八百萬元，岳子樓也不願意找工作，凌威威不但要幫夫家還債，還要一肩扛起每月新台幣十多萬元的開銷，根本入不敷出。

為了維繫婚姻，凌威威只好把家中的黃金、鑽戒、項鍊都典當一空，連前男友留下的勞力士手錶都不保，借款超過新台幣五十萬元，利息已高達新台幣十多萬元。據悉，當時凌威威和岳子樓常相伴前往當舖，但十一月中夫妻倆大吵一架後，岳子樓便憤而離家出走。十一月十五日，凌威威隻身前往當舖贖回手錶，身影頗為落寞，和以往有老公在身邊的神情大不相同。

因為岳子樓失聯多時，凌威威先是向媒體宣布離婚，後來報警協尋，自己也多次在臉書發文，期盼趕緊完成離婚手續。不料，近日她新買的手機、平板電腦及代購十幾個名牌包接連失竊，她懷疑是岳子樓潛入行竊，趕緊換鎖並報案提告。

12月4日，凌威威前往派出所報案，對岳子樓提告偷竊。（圖／本刊攝影組）

因擔心害岳子樓留下案底，凌威威糾結了三天，十二月四日才下定決心報案。她到警局前，為避免給人「可憐沒人愛」的失婚婦女形象，特地精心打扮；製作筆錄的過程中，只要提及岳子樓，凌威威便忍不住擔心報警的舉動，會讓對方將來找工作更加困難，但一想到自己哭了二十天，卻等不到岳子樓的一通電話，又氣得破口大罵。

雖然明知岳子樓躲在老家，凌威威卻不願意去按電鈴，她斬釘截鐵地說：「他一定在家，但以前他的女友也是這樣去找他，馬上就被報警驅離了。」

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(中時電子報)