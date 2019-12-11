曾連續2年接下知名內衣品牌代言人，被譽為「內衣女神」的前凱渥名模張立蕾，6年前參加墾丁春吶，因酒後High過頭、放浪形骸而形象大傷，無奈退出凱渥，之後又成功洗白變身「衝浪名模」，去年與型男刺青師李仁宏結婚，並生下雙胞胎，不時在網路上曬娃秀甜蜜，但本刊接獲消息，張立蕾遭丈夫家暴，精緻臉蛋被打得像豬頭，表面恩愛的夫妻直接在網路上互嗆，把家事攤在陽光下公審。
12月3日下午，本刊記者造訪張立蕾位於木柵的娘家，應門的正是張立蕾（30歲），在寒冷的天氣中，她瘦弱身影更顯單薄，巴掌臉上未施脂粉，臉色憔悴難掩落寞，疲憊神情令人不捨心疼。
她臉上未施脂粉，臉色憔悴難掩落寞，面對記者詢問是否遭家暴？她沉默許久，僅回答「謝謝關心，我不想說」，最終才輕輕點頭，承認自己被枕邊人暴打。
本刊調查，早在今年8月16日，張立蕾在IG上貼出受傷照，她精緻臉蛋上有一片瘀青，右眼下方浮腫一片，即使照片經過調色，仍無法抹去那怵目驚心的傷痕，讓人看了心疼。
根據了解，家暴事件發生後，張立蕾帶著1對雙胞胎回到娘家生活，已經3個多月，她申請家暴保護令，要保護自己跟兩個稚齡女兒，1個人照顧2娃，一方面她努力賺奶粉錢，接下展場模特兒工作，畫室也積極招攬學生，展現為母則強的韌性。
記者求證張立蕾丈夫李仁宏，他否認對妻子動手，強調「我當天在家烤肉喝完酒後，發生什麼事都不知道，隔天醒來，妻子跟女兒不知所蹤」，家暴一事全是張立蕾說的，這個月19日家暴令會再開庭，相信一切自有公斷。
延伸閱讀
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。