曾連續2年接下知名內衣品牌代言人，被譽為「內衣女神」的前凱渥名模張立蕾，6年前參加墾丁春吶，因酒後High過頭、放浪形骸而形象大傷，無奈退出凱渥，之後又成功洗白變身「衝浪名模」，去年與型男刺青師李仁宏結婚，並生下雙胞胎，不時在網路上曬娃秀甜蜜，但本刊接獲消息，張立蕾遭丈夫家暴，精緻臉蛋被打得像豬頭，表面恩愛的夫妻直接在網路上互嗆，把家事攤在陽光下公審。

CTWANT 火線追擊》內衣名模慘遭型男夫撞牆扯髮 女神被揍成豬頭

12月3日下午，本刊記者造訪張立蕾位於木柵的娘家，應門的正是張立蕾（30歲），在寒冷的天氣中，她瘦弱身影更顯單薄，巴掌臉上未施脂粉，臉色憔悴難掩落寞，疲憊神情令人不捨心疼。

張立蕾指控遭丈夫家暴，貼出傷痕照，右臉眼睛下方大片腫起瘀青，令人心疼。（圖／翻攝自張立蕾IG）

她臉上未施脂粉，臉色憔悴難掩落寞，面對記者詢問是否遭家暴？她沉默許久，僅回答「謝謝關心，我不想說」，最終才輕輕點頭，承認自己被枕邊人暴打。

本刊調查，早在今年8月16日，張立蕾在IG上貼出受傷照，她精緻臉蛋上有一片瘀青，右眼下方浮腫一片，即使照片經過調色，仍無法抹去那怵目驚心的傷痕，讓人看了心疼。

根據了解，家暴事件發生後，張立蕾帶著1對雙胞胎回到娘家生活，已經3個多月，她申請家暴保護令，要保護自己跟兩個稚齡女兒，1個人照顧2娃，一方面她努力賺奶粉錢，接下展場模特兒工作，畫室也積極招攬學生，展現為母則強的韌性。

記者求證張立蕾丈夫李仁宏，他否認對妻子動手，強調「我當天在家烤肉喝完酒後，發生什麼事都不知道，隔天醒來，妻子跟女兒不知所蹤」，家暴一事全是張立蕾說的，這個月19日家暴令會再開庭，相信一切自有公斷。

張立蕾誕下1對雙胞胎，身材依舊火辣，家暴鬧婚變，短命婚姻恐怕一年玩完。（圖／翻攝自張立蕾IG）

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(中時電子報)