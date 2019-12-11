《店頭市場》威鋒電子申請上興櫃 07:442019/12/11 時報資訊 張漢綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 威鋒電子(6756)送件申請上興櫃。 威鋒電子成立於97年7月，為USB及USB Type–C系列相關控制晶片廠，董事長為陳文琦，總經理為林志峰，目前股本為6億元，107年合併營收為12.01億元，稅前盈餘為1.23億元，每股盈餘為2.07元。 (時報資訊) #合併 #合併營收 也許您會感興趣 推薦閱讀 中碳歲休營收降 前11月自結每股盈餘6.54元 10:552019/12/09 財經 萬年清累計前11月合併營收4956萬 年增29.61％ 13:192019/12/09 財經 動力11月合併 營收出現雙成長 16:002019/12/09 財經 中宇環保11月份合併營收7.38億、月增28.12％ 17:392019/12/09 財經 鞋業四雄營收創高 提前達陣 04:102019/12/10 證券．權證 中租-KY(5871)11月合併營收53億元 創今年單月新高 15:202019/12/10 財經 強信-KY前11月合併營收 以人民幣計價微幅成長 16:012019/12/10 財經 東台11月及前11月合併營收雙雙負成長 21:252019/12/10 財經 大同11月合併營收 罕見年增逾9％ 21:452019/12/10 財經 改寫上市車業新紀錄 和泰車年營收將破2千億 04:102019/12/11 證券．權證 財經熱門新聞 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 被川普害慘！南韓淪貿易戰最倒楣國 - 財經 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 房價腰斬剩3字頭！新莊副都心慘陷賠售循環 - 財經 貿易戰撂狠話是演的？陸進口數據揭真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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