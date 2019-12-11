威鋒電子(6756)送件申請上興櫃。

威鋒電子成立於97年7月，為USB及USB Type–C系列相關控制晶片廠，董事長為陳文琦，總經理為林志峰，目前股本為6億元，107年合併營收為12.01億元，稅前盈餘為1.23億元，每股盈餘為2.07元。

(時報資訊)

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