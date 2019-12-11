台灣鋼鐵集團聯盟旗下特殊鋼大廠榮剛（5009）11月合併營收7.78億元，較去年同期減少12.95%，主要是工具鋼領域下半年受到貿易戰影響。今年航太市場需求仍旺，前11月自結合併營收為97.29億元，與去年同期相較增加3.15%。

榮剛表示，今年第三季起因中美貿易戰導致全球工具鋼需求下降，以及工具鋼原料鉬、釩價格持續幾個月下跌，導致客戶備庫存意願受影響，不過因航太、能源與油氣產品應用市場穩建，尤其是航太用鋼品需求持續熱絡，使得業績有所支撐，目前工具鋼原料鉬、釩價格經歷幾個月持續下探後，已近歷史低點，惟反彈與否，仍要觀察中美貿易戰後市發展。

對於外在環境的不確定性，榮剛將致力提升航太、能源、油氣三大高附加應用價值產品線的營收比重。其中，航太用鋼製程中最重要的真空重熔精煉爐（VAR）已確定於今年底前交貨兩台，預估明年2、3月可完成安裝進行投產。

在油氣與能源用鋼產品，受惠於認證的增加及全球行銷推廣，可望帶動真空感應熔煉爐（VIM）的產能利用率大幅提升，有效挹注營收貢獻。展望未來，榮剛將持續優化產品組合，增強成本的控制與管理，以強化公司抵禦市場波動的能力，維持營運效益及業績的穩健增長。

(時報資訊)