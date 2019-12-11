金管會公布上市櫃企業最新海外及中國大陸投資概況，受中美貿易戰衝擊及全球不確定性仍高，2019年前三季海外收益3406億元、中國大陸投資收益2133億元，分別年減15.1％及1.07％，不僅連3季出現虧損，亦為2012年以來近7年首見同步衰退。

金管會統計，今年前三季共1275家上市櫃企業赴中國大陸以外海外地區投資，較去年底增加4家，占比79.64％，累計投資金額6.68兆元，年增3794億元或6.02％。其中，上市公司6.09兆元，年增3929億元或6.89％，上櫃公司5844億元，年減135億元或2.26％。

投資損益方面，上市櫃企業前三季投資收益3406億元，年減606億元或15.1％，為2015年以來近4年同期首見衰退，但仍為近10年次高。其中，上市公司3127億元，年減483億元或13.38％，上櫃公司279億元，年減123億元或30.6％。

證期局副局長張振山表示，上市公司前三季獲利下滑，主要受3因素影響，包括電子零組件業受大中華區整體市場需求疲弱、價格下滑，造紙業、鋼鐵業亦受紙漿、鋼鐵價格下跌影響。上櫃公司主因半導體業受全球經濟環境不確定性較高，影響市場和客戶訂單變化。

赴中國大陸投資方面，前三季共1201家上市櫃企業赴陸投資，較去年底增加1家，占比5.02％。累計投資金額2.54兆元，較去年底增加431億元或1.72％。其中，上市公2.29兆元，較去年底增加439億元或1.95％，上櫃公司2448億元，較去年底減少8億元或0.33％。

投資收益方面，上市櫃企業前三季在陸投資收益2133億元，年減23億元或1.07％，為2012年以來近7年同期首見衰退，但仍為近10年次高。其中，上市公司2007億元，年減34億元或1.67％，但上櫃公司為126億元，年增11億元或9.57％。

張振山表示，上市櫃企業前三季赴陸投資金額增加，主因基於營運策略考量增設子公司、參與現增，或因應子公司業務拓展或建廠資金需求，上市、上櫃公司分別以電腦周邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

至於上市公司前三季投資收益較去年同期下滑，張振山指出，主要由於其他電子業受通訊產品銷售動能不佳拖累。至於上櫃公司前三季投資收益較去年同期增加，主要由於光電業成本控管得宜所帶動。

投資收益匯回方面，上市櫃企業截至第三季累計共匯回4789億元。較去年底4464億元增加325億元或7.28％。其中，上市公司匯回4412億元，與去年底相同，以橡膠業匯回較多。上櫃公司匯回377億元，較去年底增加25億元或7.1％，以電子零組件業匯回較多。

(時報資訊)