PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜，因親民作風、草根形象深得基層選民喜愛，擁有一票死忠「韓粉」。外界卻普遍認為，韓支持者年齡層較總統蔡英文支持者高，年輕選票大為弱勢，網路也多見「年輕反韓」風向。有人籲中選會明年開票後，公布各候選人青年族群（20至35歲）得票率，以正視聽，引發正反論戰。

網友在PTT論壇發文《中選會會公布青年得票率嗎？》寫道：「就是公布各候選人在青年族群（20～35歲）的得票率，目前網路上的風向，無論是PTT還是Dcard，都帶出一股年輕人反韓、不會投韓的感覺。但要是明年1／11之後，韓國瑜在青年族群的得票率，其實還不錯的話，那是不是再度打臉＋認證，PTT其實是反指標這件事呢？」

文章一出，討論熱烈。網友紛紛回應：「秘密投票制，你是要怎樣得出某人青年得票率？」「如果說能統計出青年的投票率，是不是有辦法依比例大約估出青年得票率」、「只能看民調啊」、「中選會怎麼可能知道這種事……這種都是看出口民調吧」、「能看出青年的投票率，但無法看出青年的投票候選人比例」、「不記名投票」。

也有人直言：「你沒投過票厚？要領票時要出示身份證與在簿冊上簽名蓋章，所以能知道多少人投票誰有領票，當然能估算出選民年齡層，至於投給誰？你想害人當場罰30萬嗎？」「去年丁丁拿棄保說，指稱自己是受害者根本沒辦法證明」。

(中時電子報)