法國罷工邁入第6天，大部分交通仍停擺。工會10日發起第2波全國示威，抗議退休制度改革，與上週相比，遊行人數減半。總理菲利普週三中午將提出改革方案細節，眾所矚目。

5日大罷工後，總統馬克宏首度鬆口，針對社會運動做出回應。烏克蘭和平進程峰會後，9日晚間馬克宏與德國總理梅克爾、俄羅斯總統蒲亭、烏克蘭總統澤倫斯基召開聯合記者會，面對媒體關於退休制度改革的詢問，他說，「這是國家必要的改革」，且他「並未感到十分擔憂」。

繼上週四全國示威遊行，10日下午各工會再度號召支持者上街，全法國有50多個城市出現示威遊行。根據內政部數據，10日全國參與示威人數為34萬人；工會則稱有88.5萬人，約為上週四150萬人的一半。巴黎警局出動大批警力嚴陣以待，所幸遊行過程大致平和。

巴黎遊行出發前，法國總工會（CGT）秘書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）向媒體表示，雖然第二波遊行人數沒有5日多，但仍具重要意義。

馬蒂內茲週二上午接受法國電視台專訪時，批評馬克宏的改革政策是「人人為己」。他表示，人民的怒氣仍在，並邀請勞工盡可能地做出行動。「我們要改善退休制度，不是破壞它。要傾聽，而不是認為只有自己是對的」。

他同時指出，馬克宏企圖污名化巴黎大眾運輸（RATP）、法國國鐵（SNCF）和法國電力公司等員工的退休特別制。他呼籲明天將發表法案內容的菲利普（Edouard Philippe）傾聽民意，撤回法案，進行討論，否則將罷工到底。

法國各職業工會10日再度號召全國大罷工。參與最積極的RATP與SNCF自5日開始，一直處於幾乎停駛狀態，僅維持20%的鐵路與高鐵班次，16條地鐵線中有10條全線停駛。除自動化的1號線、14號線外，其餘僅在尖峰時間提供1/3班次，且許多地鐵站關閉，工會已宣布週三罷工將持續進行。

將受改革大幅影響的教師週二也再度發動罷工。根據教育部，罷工教師占16%，工會的數字則是46%。另外，法國總工會表示，法國8座煉油廠中，有7座也加入罷工。3個警察工會也宣布將於11日早上發起行動，捍衛自身權益。

法國大罷工的導火線，來自於馬克宏提出的退休制度改革。目前的退休制度依職業與身分類別分為42種，新制度將參考瑞典，簡化所有現行分類，一律採統一制，意即不分職業與身分，所有人的退休條件都會以「點數」方式計算，收入、特殊職業事件、工作時數、年資與工作艱困程度等都將納入計算參數。卻引發部分職業年金減少、退休年齡延後等爭議。

國會聯絡事務部長費諾（Marc Fesneau）日前接受費加洛報專訪時指出，統一制不代表齊頭式平等，它強調的是所有人適應同樣的計算制度，但每個人還是會依照不同的狀況，如勞動艱困程度，進行計算。費諾表示，由於勞動與退休人口的比例一直在變動，因此需要建構一個能承擔下個世代、甚至下下世代退休金的「公平」制度。

(中央社)