2003年，何如芸嫁給花蓮「美侖飯店」董事王敏錡，1年後就面臨老公出軌，當時她選擇原諒，並在生下2個兒子後，過起相夫教子的生活，直到去年底才復出拍8點檔《炮仔聲》。近來本刊多次直擊忙於工作的何如芸，收工後未回到新北市淡水的住家「棕櫚山莊」，而是獨自開車前往另一處社區，更另外發現王敏錡的私人座車，固定載一位身分不明的嫩妹到高爾夫球練習場，夫妻倆的婚姻現況令人好奇。

每天獨自開車前往攝影棚的何如芸，收工後也沒有回到與老公居住的房子，神情有些落寞。（圖／周刊王攝影組）

王敏錡在台北市市民大道四段的酒吧，與一名女子聊得非常熱烈。（圖／周刊王攝影組）

十一月二十八日凌晨近四點，何如芸自己開車，直奔位於新北市三重區的攝影棚；到了早上七點，步出攝影棚的她，駕車一路往淡水方向直駛，本刊記者原以為，何如芸會回到和老公王敏錡位於淡水的愛巢「棕櫚山莊」，她卻開進捷運紅樹林站附近的社區。當天下午五點半左右，穿著和早上同一件外套的何如芸，再度驅車前往三重的攝影棚，車子停妥後，只見她從副駕駛座拿了隨身物品，便走進攝影棚繼續工作。

今年六月，何如芸把兩個寶貝兒子Brian和Bruce送到新加坡念書，近期孩子們放假回台灣，十二月二日她曾在臉書分享母子三人逛街的甜蜜時光，但隔天早上十一點八分，本刊記者再度直擊何如芸的座車從紅樹林社區開出，半小時後抵達台北市內湖區的電視台，看來前一晚，她似乎沒有陪兒子回到淡水的家。

結束酒店同歡的行程後，王敏錡與友人道別前，還在門口開心拉扯。（圖／周刊王攝影組）

至於孩子的爸王敏錡，就本刊記者多日觀察，幾乎夜夜都有應酬，卻不見老婆何如芸相伴。十一月十九日晚間九點半，王敏錡的司機載著他從淡水直奔台北市信義區，下車後他獨自進入微風南山大樓的夜店，直到隔日凌晨一點十八分，才由司機驅車送回淡水。

十一月二十日傍晚六點，王敏錡與友人在餐酒館聚會；二十一日傍晚六點半，他離開公司時先到ATM領錢，接著前往信義區吃高檔火鍋。二十二日晚上，王敏錡到大安路吃高價涮涮鍋，飽餐後與同行友人在餐廳門口聊天，他甚至與一名身穿牛仔外套的女子分享自己的電子菸；與同行友人解散後，王敏錡步行到忠孝東路的KTV續攤，直到隔天零點三十二分才回家休息。但當天一早七點，王敏錡即現身桃園機場，面容絲毫看不出疲憊：辦理好登機手續後，他先去兌換外幣，隨後便獨自入關，前往新加坡。

十一月二十五日下午三點四十九分，返台的王敏錡由司機接送到公司，當晚又是一連串的應酬行程；他先是到台北市中山區品嘗高檔日本料理，之後再到政商名流聚集的松山區知名酒店，直到深夜十一點四十三分，才滿臉笑容地回家。

比起老公幾乎應酬不斷，忙著拍八點檔《炮仔聲》的何如芸，收工後總是獨自開車，回到紅樹林的住處休息，夫妻倆少了孩子的陪伴，生活像是兩條平行線。

王敏錡的座車，前往信義區接一名馬尾女到大直的高爾夫球練習場。（圖／周刊王攝影組）

十二月三日傍晚，何如芸在臉書發文表示，正在大直一帶拍攝外景戲，但本刊記者前往現場，沒看到何如芸，反而看到王敏錡的座車出現。五點零一分，王敏錡的座車開進台北市中山區某高爾夫球練習場，但下車的並不是王敏錡，而是一名綁著馬尾、身材窈窕的年輕女子。

連三周的高爾夫課程結束後，王敏錡的座車都會接馬尾女返回住家。（圖／周刊王攝影組）

馬尾女進到球場後，司機便將車子開到停車場休息，馬尾女則由一名女性教練指導其基本動作；從她生澀的揮桿動作看來，儼然還是個初學者。其實，本刊自十一月十九日起連續三周，都發現馬尾女以宛如女主人的姿態，搭乘王敏錡的座車到高爾夫球練習場，隨後再搭乘原車，由司機將她送回台北市信義區的住處，身分令人好奇。

(中時電子報)