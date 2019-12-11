小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（11日）財經重點。

【1】六大壽險 11月罕見半賺半虧

2019年最後二個月，壽險業進入獲利「亂流期」。前六大壽險公司公布11月獲利，三家單月獲利、三家虧損，國泰人壽、富邦人壽、中國人壽單月小賺，南山人壽、新光人壽及台灣人壽則是出現稅後虧損，六家公司11月合計是虧損近3億元，是今年以來「首見」。

【2】台積電11月營收飆新高

台積電公告11月合併營收1,078.84億元、月增1.7％，改寫歷史單月新高。法人指出，台積電受惠於超微、高通、聯發科等大客戶拉貨，帶動7奈米製程晶圓出貨暢旺，第四季營收可望續創新高，且在5G晶片訂單滿載帶動下，2020年首季業績有機會維持不淡表現。

【3】5G競標開鑼 決標價上看500億元

備受各界矚目的台灣第一波5G競標釋照，10日正式登場，首日10回合競價暫時總決標金267.74億元，雖然還未達到總底價300億元，但是3.5GHz主流頻段首日暫時總得標金265.68億元，已高於底價9.3％，競爭相當激烈。

【4】英國會大選倒數 脫歐最後一步

英國12月12日的國會大選已進入倒數計時，保守黨黨魁、英國首相強生與在野領袖皆在最後衝刺期竭力拉票，這場關鍵性的選舉將牽動英國的未來。執政的保守黨若如民調預期贏得多數席位，代表英國明年1月將正式脫歐，若保守黨在此次選舉失利，英國可能走向二次公投。

【5】美明年兩變數 Fed利率恐難不動

美國聯準會（Fed）自10日起開始舉行兩天決策會議。由於經濟衰退隱憂已消退，貨幣政策可能將按兵不動。不過基於貿易戰與美國總統大選將是左右明年經濟走勢的兩大變數，經濟學家認為Fed明年想藉由延續利率不變政策而靜觀其變，恐沒如此簡單。

(中時電子報)