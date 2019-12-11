廷鑫(2358)11月合併營收1.97億元，月增15.05％、年減8%；前11月營收15.74億元，年減16.22％。廷鑫表示，中美貿易戰影響下游客戶需求，不過，皮件、煉鋼用鋁脫氧劑、鋼材貿易各項業務穩定成長，填補鋁合金本業需求減緩的部分缺口，第四季為鋁合金本業傳統旺季，希望能力拚全年營收保持成長。

因應大陸同業價格競爭，以及全球貿易成長疲弱，廷鑫在鋁合金本業除了研發替代性材料，在維持品質的前提下，有效降低生產成本之外，更積極轉向高附加價值的鋁合金扣件材料發展，開發電動車輕量化市場。公司規劃年底前取得IATF 16949認證，亦著手進行扣件材料量產準備，目前已獲客戶小量下單，預期明年可進入量產。

國內有完整的電動車零組件供應鏈，廷鑫是亞洲唯一有能力供應鋁合金扣件材料的廠家，可提供3.5吋～12吋規格齊全的高附加價值產品，與下游客戶合作共同搶攻市場更具優勢；此外，公司與成大及成大醫院共同合作研製生物可吸收降解型鎂合金醫材，目前正在進行人體臨床試驗，預計明年上市販售。

(時報資訊)