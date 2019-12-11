財政部力挺中小企業蓬勃發展，由部長蘇建榮號召7大公股銀行，從北至南舉辦7場系列講座。昨（10）日壓軸場由彰銀（2801）於花蓮舉辦「小微展翅 翱翔花東」講座，盼透過一系列巡迴活動，為政府、中小企業及銀行創造3贏局面。

彰銀此次邀請中華管理發展基金會執行長兼易遊網董事長陳甫彥、李奧貝納集團體驗長周子元，分別就人文行旅、創新轉型2大議題進行探討，席間另由信保基金解說政府對中小企業的優惠政策與融資保證措施，吸引近150名貴賓出席，會中反應熱烈。

彰銀董事長凌忠嫄表示，據經濟部統計，台灣近8成就業人口目前任職於中小企業、創造近900萬個就業機會。然而，台灣過半數中小企業已成立逾10年、企業主多年過半百卻無傳承計畫，隱形冠軍之路面臨接班傳承的挑戰。

凌忠嫄認為，中小企業有計畫的因應接班傳承、並加以創新轉型，才能在詭譎多變的全球經濟與產業環境下，將危機化為轉機，為國家產業及經濟注入成長活力。彰銀將持續陪伴客戶成長傳承，培育更多具競爭力企業，為我國產業注入創新轉型動能。

凌忠嫄指出，公股行庫承作中小企業放款總量至10月已達4.1兆元、16萬442戶。近年來在外部大環境波動變化情形下，我國中小企業放款餘額成長率仍穩定維持5％以上水準，其中透過公股銀行融資放款量占近6成，顯見政府及各公股銀行不遺餘力的努力。

彰銀多年來持續深耕中小企業客戶，並在授信業務推動上屢獲肯定。該行表示，未來將持續力挺中小企業，攜手共創轉型傳承新契機。希望藉由舉辦此次活動，貼近地方推動文創結合轉型需求，以實際行動力挺企業展翅翱翔，共創台灣經濟穩定成長與發展。

(時報資訊)