金管會指出，近來發現有人冒用銀行名義，在臉書社群平台上銷售基金，並宣稱保證投資人每年可分得固定收益，且本金於合約到期後全數發還。遭冒用銀行已立即向警察機關報案，並無民眾受騙，提醒投資人應注意慎選合法投資管道，以確保投資權益。

銀行局副局長黃光熙表示，近期接獲銀行通報，表示客戶在臉書粉絲專頁上，發現有人冒用銀行名義，刊登偽造的「擔保投資證」、「信託聲明書」及「共同基金固定收益信託證明」等文件，由於覺得疑問重重，向該銀行查證後才發現為遭人冒名偽造。

黃光熙指出，依據信託業法第31條規定，信託業不可承諾擔保本金或最低收益率。因此，若商品相關說明文件出現「擔保投資」及「保證收益」等字眼，請民眾務必提高警覺，向案關金融機構詢問及查證。

黃光熙表示，銀行發現後已立即向警察機關報案，目前尚未接獲有民眾受害。不過，為避免投資人受騙上當，仍請金融機構若遇遭冒用名義狀況，應立即對外澄清說明，同時提醒民眾應慎選投資管道，確認是透過合法金融機構，以確保自身投資權益。

據了解，此次遭冒名銷售基金的銀行為台中銀。台中銀11月19日發布重訊表示，經客戶告知發現，臉書Aifs台灣粉絲頁於11月4日冒用該行名稱，刊登偽造的「擔保投資證」、「信託聲明書」及「共同基金固定收益信託證明」等文件。

台中銀澄清，該行從未與A.I.T.S.集團台灣營運分公司或騰達資訊有限公司暨A.I.F.S.人工智能科技投資系統事業部，簽訂任何共同基金擔保本金或固定收益信託契約，強調相關活動均與該行無關，且信託業務未包含「擔保投資收益」，並已向警察機關報案。

(時報資訊)