2020大選進入倒數階段，藍綠也頻辦造勢，盼能在最後爭取更多選民支持。台灣競爭力論壇執行長謝明輝認為，當靜態民調已不具參考價值後，動態民調成為這場選戰一大關鍵。他認為，雙方將在造勢場合大比拚，活動將會越來越盛大。他也認為，選民眼睛雪亮，蔡韓兩人誰真誰假很清楚，最後「真者必勝」。

蔡英文民調雖高，但造勢場卻屢遭外界質疑動員，反觀韓國瑜民調雖落後，但造勢場總能看見熱情民眾以及自動自發的情形，兩人差異很大。對此，曾說過韓國瑜擁有「五力」，包括感染力、號召力、動員力、影響力，以及擴散力的謝明輝，在《中評社》撰文指出，兩陣營後續的造勢活動，將會一場比一場盛大。

謝明輝也提及，這場選戰最終將成假與真較量。他直言，靠動員的支持是假，民眾自動自發是真；1450網軍的假新聞是假，庶民開講是真。至於蔡英文與韓國瑜究竟誰是真的誰是假的，外界心知肚明，謝明輝認為，在選戰進入最後階段，真者將獲得最後勝利。

(中時電子報)