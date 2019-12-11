金管會公布國銀對中小企業放款最新情況，截至2019年10月底，國銀對中小企業放款餘額為6.74兆元，較9月底增加618.1億元。累計1～10月新增放款達3071.98億元，不僅提前達成新增2700億元目標，目標達成率達113.77％，更一舉超標達13.77％。

金管會表示，截至10月底，中小企業放款餘額占全體企業總放款餘額61.54％，月增0.04個百分點，占民營企業放款餘額64.36％，與9月底持平。中小企業放款平均逾放比0.39％，亦與9月底相同。

銀行局副局長黃光熙表示，今年前10月放款戶數為27萬8983戶，較去年底24萬8473戶增加3萬510戶。對中小企業新增放款較多的前3大銀行，依序為土銀580.14億元、國泰世華銀322.52億元、永豐銀256.24億元。

金管會在每年3～4月舉辦的國銀總經理業務聯繫會議中，訂定對中小企業全年新增放款目標。2017年目標新增2400億元，實際新增3670億元、超標52.92％，去年目標新增2700億元，實際新增3355億元，超標24.28％。今年目標新增2700億元，目前已超標13.77％。

(時報資訊)