投資人觀望美國是否如期於12月15日對中國進口商品實施新一輪關稅的具體消息，周二美股三大指數微跌，但距離歷史高點仍然不遠。

美國對12月15日生效的關稅計畫所採取的行動，被視為是美中貿易戰的潛在轉折點。《華爾街日報》報導，美中兩國貿易談判代表擬推遲12月加徵關稅的計畫，但白宮經濟顧問庫德洛隨後回應，稱尚未做出決定。

周二收盤，道瓊工業指數跌27.88點或0.1%，為27,881.72點。標普500指數跌3.44點或0.11%，為3,132.52點。那斯達克綜合指數跌5.64點或0.07%，為8,616.18點。

標普500指數普遍收低，以地產股和原材料股跌幅最大。

聯準會將於周三公布最新的貨幣政策決議，料將維持利率不變。此外，投資人亦關注歐洲央行周四召開的貨幣政策會議，以及本周晚些時候公布的美國通膨數據。

(時報資訊)