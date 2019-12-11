國民黨總統參選人韓國瑜公開呼籲，接到民調一律回「唯一支持蔡英文」，引各界熱議；打破先例的競選策略，更讓不少學者、選民跌破眼鏡。網友大喊佩服韓，認為他根本是犧牲自己，在做一場大型的統計實驗；有人更直言，若韓當選，民調公司該如何自處？

網友在PTT論壇發文《韓國瑜根本在進行一場大型統計實驗》，寫道：「老實說我還滿佩服韓國瑜的欸，他現在放棄民調了，也呼籲韓粉拒答或轉而支持蔡英文。當然調查機構也有反制這種反串的招數，至於這種反制的招數有沒有效，統計結果到底準不準，明年1／11後就能見真章了。」

發文網友更進一步指出：「他現在的所做所為根本是在犧牲自己，做一場大型的統計實驗啊！我想這次的選舉應該可以流傳很久，當作以後民調行業的案例吧！」

文章一出，迴響熱烈。有人直言：「如果韓總贏了，那民調公司該如何自處？」其他網友則表示：「應該有人做論文設計模型，如何在這樣的狀況測出實際值」、「區域立委怎麼辦？」「師傅認證的很有料、可以改造國民黨，先知啊」、「他故意製造民調無用的假象，就是怕最後發生藍營棄保，宋把票吸光」、「這種招式在研究上有被測試過吧」、「小英民調那麼高了才不想出來投票吧，ptt同溫層真的超厚，繼續取暖吧」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)