眾所注目的孟晚舟引渡司法戰，孟晚舟律師團獲得首勝！根據加拿大法院公布的資料指出，加拿大法官批准孟晚舟律師團的要求，可以向加國司法部門索取更多有關孟晚舟去年在溫哥華機場被拘留、搜查和審訊的證據及文件。

加拿大當局8月首次對外公布孟晚舟2018年12月份轉機時，遭加國警方拘捕的影片。

據路透社報導指出，卑詩省最高法院首席法官霍姆斯（Heather Holmes）10日發布一項裁決指出，同意孟晚舟律師團所提出的論點，認為能從加拿大政府取得孟晚舟遭拘捕的文件與證據有限，使其指證加國政府非法取得孟晚舟手機資料的論點難以進一步闡釋。

47歲的孟晚舟於去年12月1日於加拿大溫哥華機場轉機時，因涉嫌違法美國伊朗制裁令與欺騙銀行，在美國司法部引渡要求下遭加拿大邊境服務局與皇家警隊拘捕。

今年10月，孟晚舟的律師團要求加拿大司法部、加拿大邊境服務署和加拿大皇家騎警公布更多資料。根據法庭文件內容，他們宣稱他們符合法律標準，認定確實有其他文件「尚未公開」。孟晚舟律師團當時表示，如果他們最終有助證明加拿大官員濫用職權，引渡程序就應該中止。

根據法官的裁決，孟晚舟律師團將可以獲得更多當時拘捕文件，包括2018年11月30日至12月1日相關會議或電話相關紀錄，從中檢視加美兩方是如何協調下才執行當時的逮捕行動。

(中時電子報)