外資ROSENBLATT指出，iPhone 11 Pro、Pro Max兩款機型銷售仍疲軟，從本季至2020年第一季的期間，出貨量面臨25％砍單，僅iPhone 11機種銷售相對穩定，這也是蘋果iPhone 11系列銷售輕鬆超越市場悲觀預期後，外資圈首度對蘋果提出砍單示警。

ROSENBLATT對於iPhone 11 Pro與Pro Max從本季至2020年首季的砍單預期，一方面除其研究發現兩款機種11月出貨不振，加上第一季為相對傳統淡季外，更重要的是，蘋果2020年下半年新機將升級5G通訊規格，研判不會再積極建立4G版iPhone的庫存，推估iPhone 11、11 Pro、Pro Max第一季的加總出貨量，將比本季大幅縮減六成。

短線來看，隨iPhone 11逆向蠶食了高端iPhone市場，ROSENBLATT預期，iPhone 11 Pro與Pro Max在12月的出貨量，將會減產300萬支；iPhone 11則減產100萬支。

觀察大陸各線上零售業者因先前提供不少補貼，iPhone 11於11月上旬銷量不差，11 Pro與Pro Max則持續下滑。

ROSENBLATT最近更從許多跡象發現，華為的5G新旗艦Mate 30系列正在搶食大陸高階智慧機市占，且Mate 30 Pro是大陸11月最熱門智慧機，一改過往由iPhone把持高端市場的既定印象，截至目前，華為已在大陸推出八款5G智慧機，加上OPPO、Vivo、小米競推5G機款，研判蘋果iPhone明年首季市占將面臨嚴峻挑戰。

(工商 )