千金股后競逐大賽尚未完結，瑞信證券調升精測（6510）推測合理股價至1,100元，摩根大通、廣發證券與凱基投顧亦全面持樂觀看法，千元股后寶座天秤正向精測傾斜，是否可順利催生台股另一檔股價穩居四位數高價股，市場新共識凝聚當中。

瑞信證券台灣區研究部主管艾蘭迪（Randy Abrams）指出，儘管精測第三季營運基期已高，其11月依舊繳出優異營收，營運動能一路旺到年底，第四季營收可能只季減個位數百分點，遠優於財測的衰退10～30％。

艾蘭迪說明，精測強大的營運力道，來自台灣客戶5G系統級晶片（SoC）所需完整解決方案探針卡，以及美系客戶5G射頻（RF）檢測解決方案，至於大陸客戶則延續今年以來堅實的下單步調。

永豐投顧則指出，精測2019年在失去大客戶訂單後，積極拓展產品布局，也取得陸系大客戶訂單，2020年在製程轉進下，可望重新取得美系客戶青睞，進入下一快速成長期，因而調升投資評等至「買進」。

(工商 )