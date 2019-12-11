客思達-KY(2936)持續推動集團全方位通路布局與數位轉型策略，受惠於第4季美國傳統消費旺季，客思達-KY自結11月合併營收9.38億元，較10月9.15億元增加2.52%。客思達-KY表示，公司希望透過深化全美逾8000家中小型家具業者、穩固線上主要客戶及拓展大型及區域型連鎖實體零售業者，並強化內部數據管理，進而提升公司營運效益及獲利。

第4季為美國傳統消費旺季，線上電商、大型實體連鎖與中小型家具業者於黑色星期五、網購星期一加大行銷資源，客思達-KY家具產品出貨較前一月增加，單月合併營收上升至9.38億元，月增2.52%，累計1至11月合併營收達107.25億元，較去年同期微幅減少3.22%；但若以功能性貨幣計算，今年11月及累計前11月合併營收分別較去年同期減少12.52%及減少5.99%。

因應新零售消費趨勢發展，客思達-KY集團今年針對家具產品研發設計、採購供應商、內部數據營銷管理與通路客戶等加速推動升級優化，以Online to Offline經營模式發展，並藉由客思達-KY全美8個營運倉儲據點，陸續針對中小型家具業者調整經銷合作模式，透過集團線上行銷資源導入線下實體門市以提升來客率，由線下實體業者滿足運送、組裝及售後服務支援的在地服務，進一步提升消費者購物體驗、強化客戶黏著度、減輕家具運輸與倉儲費用之效益，強化公司與線下實體業者緊密連結。

客思達-KY集團持續推動旗下自有品牌「Coaster」，已陸續打入全美超過8000家中小型家具業者及大型實體連鎖通路，以既有Coaster Everyday、 Coaster Essence、及Coaster Elevations三大系列商品，與寢具床墊領域的Coaster Sleep新系列，滿足不同通路客戶差異化家具產品需求。

為提升獲利能力，客思達-KY也深化全美超過8000家中小型家具業者、穩固線上主要客戶Amazon、Wayfair等、並持續拓展大型及區域型連鎖實體零售業者合作機會，為優化內部管理與資訊決策的品質與效率，除強化內部數據管理、透過「全球供應鏈管理平台」以分散採購區域與成本有效控管、以及「電子商務供貨服務」，運用EDI電子資料交換平台處理大量訂單，導入機器人流程自動化(簡稱 RPA)以彙整集團全部訂單、產品、庫存等資訊至單一平台，且能24小時全天候運作，以提升內部運作效率並有助於降低人力成本、作業時間效益。

(時報資訊)