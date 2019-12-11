今天凌晨台北市街頭上演一場「賓士對決馬三」的大亂鬥。約凌晨一點多，建國南路二段疑似兩派人馬發生衝突，其中一派開著3輛賓士車，在街頭上狂追另一輛開著馬自達3轎車的仇家，雙方在大安區追逐，最後馬三自撞路邊號誌，車上乘客四處竄逃，尋仇的賓士派事後迅速離開，警方已根據車牌追緝雙方人馬。

據了解，這三輛賓士車是在建國南路上，一路狂追一輛馬自達轎車，由於車速相當快，引起不少駕駛及民眾注意，雙方上演一場驚險的追逐戰，遭追逐的馬自達

還一度躲到巷弄內。

但三輛賓士車也不是省油的燈，追逐到建國南路二段151巷後，馬自達轎車突然失控，撞倒路邊停車號誌後，又連撞似台機車，車上至少有3名男子迅速下車分頭逃竄。

後方賓士車上人馬見狀立刻持球棒在後方追擊，並一路大罵三字經，甚至有民眾表示有聽到疑似槍聲，附近居民被吵起後紛紛探頭察看，驚覺有兩派不明人士在街頭鬥毆，接著立刻報警，但大安分局警方獲報到場時後，現場只剩撞倒路牌的馬自達轎車，但現場並未發現任痕血跡與彈殼，警方也瑪三車內搜出一把西瓜刀。目前前警方已根據車牌追緝相關涉案人當中。

(中時電子報)