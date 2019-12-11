身邊很久不見的友人突然私訊，很多人都直覺會是直銷或賣保險。近日有網友在臉書分享自己的經驗，有個許久沒連絡的朋友私訊他是否有保險。回答有後，朋友竟爆氣回應，「買保險不找我？虧我們是朋友。」原PO無奈神回這句，竟讓保險員啞口無言。

近日有網友在臉書社團《爆怨公社》PO文分享，一位許久沒連絡的朋友私訊她，目前有沒有買保險？原PO回「有」之後，那位沒多熟的朋友竟然爆氣說，「要買保險怎麼不找我？虧我們是朋友」。

原PO聽完無奈解釋，身邊有許多朋友都在賣保險，那當然選交情最好的買，給他做業績，而且我們說實在也沒多熟，當然會拒絕你呀！接著原PO也神舉例說，照你這樣說，我是做殯葬業的，難道因為我們認識，所以你家死人就只能找我嗎？不然就不夠朋友！讓那位裝熟的朋友直接閉嘴。

貼文曝光後，立刻引發網友熱議，身邊很多朋友賣保險，每次收到訊息，都不知道怎麼回，才能打消念頭，到後來只要看到是那位朋友就想跑了！但原PO真的是神回覆，讓他也跟你買一份再說。後來也有網友分享，「真正厲害的人才不會找身邊的人推銷！」。

(中時電子報)