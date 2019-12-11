即日起於特定時段在關子嶺路線、八田與一紀念園區路線舉辦西拉雅行動旅服「集章活動」，送限量隱藏版好禮。（西拉雅管理處提供／劉秀芬台南傳真）

即日起於特定時段在關子嶺路線、八田與一紀念園區路線舉辦西拉雅行動旅服「集章活動」，送限量隱藏版好禮。（西拉雅管理處提供／劉秀芬台南傳真）

即日起於特定時段在關子嶺路線、八田與一紀念園區路線舉辦西拉雅行動旅服「集章活動」，送限量隱藏版好禮。（西拉雅管理處提供／劉秀芬台南傳真）

為了提供最即時、最貼心的服務，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處持續推出智慧行動旅服，行動旅服路線有關子嶺線及八田園區線，身著「問i」亮眼的黃色背心服務人員走動於景區中，主動提供專業導覽服務。現在和服務人員拍照打卡上傳臉書，還有限量隱藏版小禮物。

西拉雅管理處於轄區內規畫2條行動服務動線，以旅客最多最熱門的風景點為服務路線，包含「白河區-關子嶺溫泉區、官田區-八田與一紀念園區」，推出的5大貼心服務。

服務包括提供「觀光文宣」、國內外旅客所需的鄰近交通指南、景點訊息等「多語諮詢服務」；提供在地「推薦遊程」。因應現代旅客手機網路需求，提供「Wi-Fi熱點及充電服務」，以及協助旅客拍照留念等。

行動旅服人員身著亮眼的黃色背心，背心上有行動旅服的LOGO「問i」，只要在西拉雅轄區看見行動旅服人員，歡迎提出任何旅遊需求諮詢服務，如果想要留下最美麗最閃光的旅遊回憶，也可以請行動旅服人員幫忙拍照。

此外，即日起於特定時段在關子嶺路線、八田與一紀念園區路線舉辦西拉雅行動旅服「集章活動」，捕獲野生西拉雅行動旅服人員，領取集章卡蓋章就可獲得紀念品，和服務人員拍照打卡上傳臉書，可向現場行動旅服人員兌換限量隱藏版小禮。

(中時 )