館長陳之漢長期以來都在網路上對時事發表看法，並曾在去年九合一大選中支持韓國瑜，為韓凝聚大量年輕選票，但在選後卻「翻臉不認人」，對韓國瑜大肆批評，國民黨不分區立委候選人葉毓蘭就在臉書批評館長，認為他過去痛罵民進黨、現在被蔡英文摸頭，一下挺韓、一下又反韓，「核心價值到底是甚麼？」

對此，館長昨日在直播中做出回應。他表示去年在直播訪問中幫助韓國瑜，是認為韓的價值不錯，而且完全是自發性、沒收半毛錢；但沒想到韓國瑜上任後馬上翻臉不認人，在節目中答應的事情一件都沒做到，讓他相當憤怒，「特別是選總統這件事，讓館長的怒氣全面爆發！」

而事後又發生大陸軍機繞台的事件，館長看到國民黨中沒有半個人對維護國家主權、尊嚴發出半點隻字片語，表示非常失望；而這個當下蔡英文所做的事就讓館長對她完全改觀。

而後來又發生了詹江村事件、同性婚姻事件、台南議員事件、羅智強事件、黃暐瀚事件等，幾乎都是國民黨在罵他，館長表示，他過去也沒少罵過民進黨，但是整個民進黨就只有段宜康出來跟他吵過，相比於國民黨這種「全面開戰」之勢，讓他相當無奈。

是國民黨一步一步將他推開的。館長表示，他這一連串的轉變在YouTube通通都有直播留檔，如果有懷疑都可以回頭調來看，他的核心價值就是「自由、民主、平等」；館長反問直問他的葉毓蘭，葉竟支持港警，等於是在支持威權中共，「到底是怎麼有資格問他核心價值？」

(中時電子報)