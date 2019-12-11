元富證券10日獲《卓越雜誌》「2019年卓越證券評比」金控類「最佳數位平台體驗獎」及「最佳企業社會責任獎」兩大獎，元富證券董事長陳俊宏表示，元富在數位金融服務以「關鍵服務」出發，尋求在既有業務下融入新思維、新服務，盼藉資源整合，提供投資人最佳的數位體驗。

繼11月獲頒5項大獎後，元富證券再次從民調評選及專業評審評分中脫穎而出，而在卓越證券評比中也已連3年獲獎，在「數位平台」與「企業社會責任」的表現成績斐然。 在數位金融領域上，元富證券獨家開發的「智能行動選股APP」接連獲頒國家品牌玉山獎「最佳產品獎」與金彝獎「傑出金融創新獎」，「小資零股理財平台」也獲台灣企業永續獎（TCSA）企業最佳單項績效類「創新成長獎」。

在履行企業社會責任方面，元富證券自加入新光金控後積極落實社會企業責任，以公益活動關懷弱勢及環境永續，其中，青年培力及弱勢孩童是重點議題，如針對兒童癌症防治觀念的「金絲帶小勇士應援」活動；每月邀請股市名師免費分享投資技巧的「元富證券翻轉學堂」，則已累積超過5,500名聽講人次；「元富盃尋找潛力股競賽」，培育年輕學子養成股票研究能力等。

此外，元富表示，為鼓勵員工參與公益活動、並推廣新光集團CSR精神，今年訂定出公益假，鼓勵員工利用補班不開盤工作天、或假日投入社會參與活動，如今年三場淨灘活動，多達300人參與，清出將近一噸廢棄物。元富期盼發揮證券業的特色與優勢，落實環境永續經營與實踐企業社會責任。

(工商 )