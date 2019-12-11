蔡英文總統在香港反送中事件中，一直被視為力挺與港府抗爭的香港學生和民眾、也被認為因此在2020總統選戰中得利，但香港浸會大學學生會長方仲賢日前在臉書失望痛批，指執政的民進黨未立《難民法》，是否只想用香港人的鮮血來換取台灣人選票，此言一出卻遭大批台灣網友出征批評，讓他隨後在臉書道歉。

方仲賢12月8號在臉書發言表達對民進黨未立《難民法》的不滿後，隨即遭大批網友灌爆5千多則留言，部份網友批評他「不是每個香港人都像你想的這樣，但這言論會讓香港跟台灣造成分化」、「原文說民進黨用香港人的血換選票是什麼意思？不要再假裝了」。

隨即在2天後，方仲賢發文以「三點聲明」道歉：第一，他絕不認為民進黨食香港抗爭者之「人血饅頭」。第二，並非認為台灣人對香港民主運動抗爭之援助為理所當然。第三，就錯判政治形勢，被有心人利用原文作炒作、扭曲原意、借題發揮，並意圖影響台灣大選而鄭重致歉。

但道歉文，卻引發挺蔡和挺港網友大論戰。挺港一派網友認為「很抱歉我們國家有太多的綠玻璃看到自己支持的候選人被說成這樣會心碎，很抱歉我們國家的同溫層太厚沒辦法理解這世界有多大，香港加油，願自由與你們同在」、「台灣執政黨為你們做的太少了，不需要道歉」、「別怕蔡英文的網軍，要有guts」、「香港人真可憐，一邊要對付中共，一邊還被綠共出征。」。

挺蔡網友則不滿開嗆「卓榮泰都說理解方同學的話了，韓粉還在這邊雞雞歪歪是在沖X小」、「在發表蠢言之前三思而行，不要在那邊靠X靠X靠腰台灣後，再來發一篇道歉文，傷害多少已經造成！台灣沒有欠香港人，拜託不要再說蠢話」、「被時力黃國昌利用了。對台灣民主與港人已造成傷害，請盡力補償」。

(中時電子報)