在父母殷切盼望，他能在12月26日的生日前，成為第一位不到10歲的大學畢業生後，9歲的比利時男孩西蒙斯（Laurent Simons）從大學退學了。

據BBC與CNN新聞網10日報導，身為歐洲頂尖理工大學的荷蘭埃因霍溫理工大學（TUE）說，西蒙斯如果要畢業，還有很多考試得通過，可是他父親拒絕2020中畢業的提議，隨即讓他退學。

11月消息傳出，西蒙斯12月將從大學電機系畢業後，立刻成為全球媒體報導的焦點。不過，校方建議，他該等2020年中通過所有的考試後再畢業，並強調這種速度已經快得驚人了。此外，校方說，西蒙斯的父親亞歷山大不斷直言，希望兒子能在9歲取得大學文憑。而這意味小男孩必須在10個月內，就完成正常需要3年才能修完的學分。

西蒙斯11月20日抱著心愛的狗狗沙米（Sammy），在荷蘭埃因霍溫理工大學留影。（路透）

9歲天才西蒙斯

然而，亞歷山大說，原本加快時間表一直都不成問題。最後他說，由於西蒙斯已接到美國大學攻讀博士學位的提議，無法在兩校間奔波，因此家人決定，讓他從埃因霍溫理工大學退學。

「有時你必須抉擇，」亞歷山大說，「要是他放棄了，根本不知道還能不能再有這樣的機會。」他並暗示，埃因霍溫理工大學會延遲兒子的學習，其實和家人決定，讓他到另一所大學攻讀博士有關。亞歷山大說，他們的做法不對，兒子並不是他們的附屬品。

(中時電子報)