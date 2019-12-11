11月零售消費力道減弱，國內兩大超商11月合併營收同步呈現月減，其中統一超商(2912)11月合併營業收入207.7億元，月減4.59%，年增4.15%，為歷年同月新高，全家11月合併營收為65.6億元，月減4.53%，年成長7.98%，亦是歷年同月新高；由於12月逢聖誕節、跨年等節慶商機，統一超及全家持續推出各式鮮食及生活消費溫熱體感商品，加上今年農曆年較早，年菜預購持續加溫，將有助於超商雙雄12月業績表現。

統一超(7-ELEVEN)受惠店數穩定成長，且以社會廚房為定位，積極布局健康飲食，掌握外食需求奏效，加上轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN店數持續成長，悠旅生活(星巴克)、統一生活(康是美)、統一速達等表現亮眼，帶動前11月合併營收為2336.63億元，較去年同期成長4.54%。

在本業商品部分，統一超因應運動、健康養生趨勢，7-ELEVEN蒸地瓜穩定供貨，且店數持續成長，目前已超過1700家，帶動蒸地瓜業績成長近3倍，沙拉也推出適合冬季食用的「鹽麴雞腿溫沙拉」等新品，帶動相關業績成長超過50%；生鮮食品部分，雞胸肉持續熱銷，今年累積銷售超過200萬份，吸引想增肌減脂的客層購買，相關業績成長超過80%；米飯部分，成長動能來自輕食便當與泰式新品，提供多樣化口味滿足國人需求，帶動業績成長。

在轉投資事業部分，統一超海外事業菲律賓7-ELEVEN店數穩定成長，截至11月底共2798家門市，較去年同期成長10%以上，帶動整體業績成長；星巴克11月在耶誕新品備受顧客關注，進而帶動業績成長；康是美則是推出分享+1美麗+1、600件熱銷商品買1送1等優惠活動，搭配卡娜赫拉的小動物肖像商品上市，雙11限時加碼抽韓國來回機票及網購活動挹注，帶動門市及網路商城同步成長；統一速達亦受惠雙11買氣，挹注業績。

全家11月各商品表現亦不俗，現煮飲料陸續推出熱飲新品及雙11商品預售閃購活動助攻，業績成長超過30%；溫暖型鮮食銷售力道湧現，搭配適合熱熱吃的烤飯糰差異新品及聯名屯京所推出的拉麵與丼飯推出，有效帶動相關品類成長10%至25%，整體鮮食成長近20%；雙11期間會員閃購促銷活動有效挹注整體業績，電商市場大促帶動代收包裹激增，而年菜第一波成長亦已年增20%。

(時報資訊)