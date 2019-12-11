《店頭市場》應廣上櫃案，審議通過 09:092019/12/11 時報資訊 張漢綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過應廣科技公司(6716)申請上櫃案。 應廣科技公司主要從事微控制器之IC設計，申請時資本額2億元，董事長為唐燦弼，推薦證券商係兆豐證券及元大證券；應廣科技公司107年度營業收入為4億6675萬6000元，稅後盈餘為7748萬9000元，每股盈餘為3.76元；累計108前3季營業收入為3億4508萬6000元，稅後盈餘為3832萬4000元，每股盈餘為1.87元。 (時報資訊) #科技 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 全國生活科技創意競賽 300位高手鬥技 14:202019/12/07 生活 《科技》壯大科技研發人才，政院：打造平台及環境 08:022019/12/09 財經 中碳歲休營收降 前11月自結每股盈餘6.54元 10:552019/12/09 財經 開發金控前11月獲利117.65億元 每股盈餘0.81元 19:222019/12/09 財經 富邦金控前11月獲利585億元 每股盈餘5.46元 19:222019/12/09 財經 上海快速建設金融科技中心 瞄準AI、區塊鏈、5G 21:122019/12/09 財經 育達科大舉辦大專杯國術錦標賽 14:122019/12/10 生活 中華電信11月營收175.5億元 每股盈餘0.36元 16:432019/12/10 財經 記得儲水！苑裡自來水延管工程 17、18日白天停水 17:412019/12/10 生活 櫃買通過應廣科技上櫃案 18:082019/12/10 財經 財經熱門新聞 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 北京這動作川普火大！ 專家：陸美貿易談判恐破裂 - 財經 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 財經 不捨得賣台積電 新光金出現今年首月虧 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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