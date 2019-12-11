櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過應廣科技公司(6716)申請上櫃案。

應廣科技公司主要從事微控制器之IC設計，申請時資本額2億元，董事長為唐燦弼，推薦證券商係兆豐證券及元大證券；應廣科技公司107年度營業收入為4億6675萬6000元，稅後盈餘為7748萬9000元，每股盈餘為3.76元；累計108前3季營業收入為3億4508萬6000元，稅後盈餘為3832萬4000元，每股盈餘為1.87元。

(時報資訊)

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