《華爾街日報》報導，消息人士透露美中兩國的貿易談判代表擬推遲美國原訂於12月15日對中國進口商品實施新一輪關稅的計畫。惟該報導已遭白宮高層否認。

消息人士表示，美中兩國打算延後12月15日的關稅措施，雙方目前的焦點是透過調降已經實施的進口關稅來緩解彼此間的緊張局勢，而非從關稅清單中移除特定貨品。知情人士並表示，中國政府認為美方取消12月中旬的關稅措施，將有助於兩國就首階段貿易協議中尚未完成的項目繼續進行協商。美國原訂於12月15日起，對手機、玩具等多項中國消費商品加徵進口關稅。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）回應該報導指出，川普政府仍可能推進對中國商品實施新一輪關稅的措施。他表示，兩國尚未就15日的關稅措施做出最終決定，該輪關稅是否如期生效，將取決於川普總統是否滿意兩國談定的條件。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）接受媒體訪問時表示，就兩國目前的經濟情勢來看，美國正處於非常有利的談判地位，且美國的談判優勢將與日俱增。他表示，比起會在12月15日之前或之後達成協議，美方更重視的是與中國達成正確的協議。

代理白宮幕僚長馬瓦尼（Mick Mulvaney）表示，美國是否如期於12月15日對中國實施新關稅，主要取決於接下來幾天的談判進展。他表示，兩國的首階段貿易協議談判非常順利，但也重申川普之前所言，即並非一定要在2020年11月美國總統大選之前與中方簽署貿易協議，他對此沒有壓力。

(時報資訊)