「卡神」楊蕙如網軍事件，引發各界對駐日代表謝長廷及「謝系」人馬關注。謝在臉書表示，謝系早已隨自己2016年離台駐外宣布解散，更怒嗆「政界好像誰肚子痛都扯上謝系」。究竟謝系是否真的解散了？網友直言，謝長廷的弦外之音是自抒：「大意：我不會再搞怪了，選後不要搞我。」

謝長廷在臉書發文，炮火猛烈怒嗆：「大家大概已忘了，我已於2016年離開台灣。謝系隨著我駐外早已宣佈解散，沒有謝系，只有老朋友間偶而噓寒問暖，但政界好像誰肚子痛都扯上謝系。」附圖則是「菩提本無樹 明鏡亦非台 本來無一物 何處惹塵埃」20個大字。

網友在PTT論壇發文《謝系真的已經解散了嗎？》寫道：「看新聞說，謝（長廷）在臉書寫『謝系隨著我駐外早已宣布解散，沒有謝系，只有老朋友間偶而噓寒問暖，但政界好像誰肚子痛都會扯上謝系。』原來謝系解散了嗎？真的假的？」

文章一出，討論熱烈。有人直言：「大意：我不會再搞怪了，選後不要搞我」其他網友則紛紛回應：「原來謝長廷還挺幽默的，肚子痛所以洩系是吧！名存實亡吧，要說舊情誼一定還是有，但謝當初扛下那一戰拿政治生命打賭早就沒政治能量了」、「謝係培養人才的基金會沒在運作了」、「基本上全被英系收編了吧！」「記得政論節目有分析過是被菊系吸收」、「又不是第一次解散，宋七力事件後謝系也差不多散了，後來又回來」。

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)