日前，大陸發生一起變態的霸凌案件。有一名15歲少女慘遭5名同學強行脫衣，並不斷掌摑。對方還將這些虐待畫面拍成影片，引發了社會的熱議。在經過校方的協調下，目前受害者與加害者已經達成和解。院方也表示，將會嚴格處理涉事的女學生們。

15歲正妹遭霸凌 「半身赤裸」遭狂摑影片曝光

據《大紀元》報導，這件事情的起因源於遭霸凌女學生小小(化名)與下鋪同學發生了糾紛，這名女同學因此叫來了朋友「助陣」，並仗著人多勢眾，將小小的上衣扯下，瘋狂的掌摑她還不對扯她頭髮，辱罵她。還將這些過程全部錄下。影片流出後，隨即引起社會大眾的批評。

在事發幾天後，學校方面終於做出回應。他們在官方網站上簡單的解釋了事發經過，接著表示，學校當時立刻著手處理此事，也積極配合警方的調查處理。對於發生這樣的事件，他們感到非常痛心也向受害者及其家長和社會大眾致歉。

據《彭湃新聞》表示，11月底時警方已經介入調查，事發已超過一周，警方仍未回應全案進度。

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