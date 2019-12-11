37歲大陸知名鋼琴家郎朗在6月終結單身，甜娶25歲的德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice），新婚的小倆口更在陸綜《幸福三重奏》公開夫妻生活，不論是郎朗教妻說中文、夫妻居家互動等都散發粉紅泡泡，郎朗也放閃說，兩人目前沒吵架，但下秒他卻透露「稍微不一樣的是...」。

新婚的郎朗與吉娜愛麗絲互動散發幸福氛圍，不論是郎朗教妻說中文、吉娜穿德國傳統服等，都引發熱議，也讓這對夫妻人氣很夯，根據《南都娛樂》報導，郎朗被問到夫妻相處模式，他表示，兩人到目前沒吵架「稍微不太一樣的就是她的性格比較慢，我的性格比較急」。

郎朗也強調，夫妻實際互動其實都很融洽「如果都是急性子或者都是慢性子，那就在家裡會比較難受」。不過在《幸福三重奏》中，兩人就透露彼此飲食習觀的差異，郎朗不吃辣、吉娜則是無辣不歡，甚至海鮮、蔬菜、水果都能拌辣，更是讓不吃辣的郎朗不敢置信。

(中時電子報)