大安區知識藍、經濟藍選民不挺韓國瑜、吳斯懷？民進黨北市第六選區立委參選人謝佩芬上午接受「周玉蔻嗆新聞」專訪時，以自己在大安區拜票經驗指出，被視為是深藍選區的大安區，對於吳斯懷、韓國瑜有異見，當地許多知識藍、經濟藍選民坦言對國民黨投不下去，逼得對手都只掛自己的獨照看板，避免掛起合照。

謝佩芬表示，因為自己是年輕女性，在大安區頗能受到長輩的支持，大家也都會對她這個學歷高又有企圖心的女生加油，並不像外界所認為的冷漠、高傲。

謝佩芬指出，從她投入深藍艱困選區參選以來，她感受到大安區選對於民生議題較為關注，意識形態較不看重，但由於香港反送中影響，大安區選民對於國民黨提名吳斯懷擔任不分區立委，讓大安區許多知識藍、經濟藍支持者，反而都表態在這次選舉不投國民黨。

外界評估國民黨將吳斯懷列入不分區名單流失5％支持度，謝佩芬表示，在中山、北松山參選的民進黨籍立委參選人吳怡農民調，就發現和對手蔣萬安差距縮減為9％，但黨內的數字更樂觀，大安區同樣也有藍營選票流失狀況。

她分析，這些知識藍、經濟藍選民對傳統國民黨有所期待，但國民黨推出的總統參選人韓國瑜曾說過一些荒腔走板的言論，讓這些知識藍、經濟藍質疑國民黨怎會推出這樣的人選？加上後來進入中聯辦、香港發生反送中又升級到現在的狀況，讓國民黨在此區選情急轉直下。

(中時 )