民進黨副總統參選人賴清德11日上午9時帶著新北市立委參選人賴品妤回家鄉萬里昭靈宮參拜。賴清德致詞時表示，未來蔡政府會加強推動對老人、小孩的照顧。

賴清德說，蔡政府積極推動長照2.0，今年照顧老人的預算有400億，明年將增加到600億。

賴清德還說，接下來民進黨政府會0到6歲的育兒津貼從2500提高到5000元，希望明年民眾能用三張選票顧台灣，票投民進黨。

(中時 )