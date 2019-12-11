眾達-KY(4977)11月營收雙增，目前眾達-KY 100G及400G資料中心光收發模組產品小量出貨，隨著5G陸續上路，有機會帶動明年出貨量明顯成長。

眾達-KY11月合併營收2.45億元，月成長1.62%、年成長34.7%，累計今年前11月合併營收已達22.84億元。

眾達-KY表示，目前32G光收發模組產品持續穩定出貨，加上100G及400G資料中心光收發模組產品小量出貨，11月合併營收穩定成長；眾達-KY看好，全球巨量資料中心大規模建置的需求，是公司中長期穩定成長基礎，預期5G通訊基礎建設則會是下一波成長動能。

眾達-KY進一步表示，頻寬需求帶動客戶對新一代光收發模組產品的要求，強調更高傳輸速率，100G及400G光收發模組產品的市場需求有機會快速成長，由於新一代光收發模組品對於元件與模組製造的要求更加嚴苛，將形成更高進入門檻；公司長期專注於提供高速光模塊製程技術服務，與北美全球產業領導客戶共同合作產品開發，相較同業存在技術領先及寡佔市場優勢，可望在新一代光收發模組產品成為主要受惠者。

目前眾達-KY在100G及400G資料中心光收發模組產品小量出貨，明年出貨量有機會持續成長，為因應中美貿易戰影響擴大與集團中長期營運佈局，公司在全球生產佈局上，明年起將包含大陸蘇州、台灣新竹與馬來西亞檳城3個據點，期在產能調配與供應鏈管理上更有彈性。

(時報資訊)