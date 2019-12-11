全球目前都處在低利率時代，財信傳媒董事長謝金河表示，大部分的人都認為投資股票風險大，寧願把錢存在銀行生利息，但是其實銀行股的殖利率比銀行的定存利息還高出一倍，加上台灣銀行呆帳少，近兩年股價漲幅也不小，建議投資人「要當銀行的老闆，不要當銀行的客戶」。

謝金河在臉書發文分享專家的投資觀念，他指出瑞信亞洲區首席經濟分析師陶冬說過「把錢放在銀行，你會死無葬身之地」，券商公會理事長黃敏助也表示「要當銀行的老闆，不要當銀行的客戶」，意思是存款在銀行，定存利息很少能超過2%，但是投資銀行的股票，殖利率都比銀行利率高出許多。

謝金河分析，如果從殖利率來看，元大金目前有4.51%，兆豐金有5.64%，玉山金也有5.21%，華南金也有5.01%，第一金有4.78%，合作金庫有5.05%，中信金則有4.58%，永豐金有4.98%，就連股價只有10.95元的國票金也有5.02%，上海銀行則有4%，前11個月EPS高達5.41元的富邦金殖利率也有4.4%。

他說，但大多數投資人都認為買股票風險很大，寧可把錢放在銀行，其實台灣的銀行這些年呆帳清理得很乾淨，且這兩年金融股有不小的漲幅，特別是官股銀行。像兆豐從19.05漲到32.5元，兆豐今年配了1.7元的息。第一金配1元現金，0.1元股票，股價從14.15漲到23.4元，華南金從13.9漲到22.4元，今年現金、股票各配0.545元，合庫金控今年配0.75元現金，0.3元股票，股價由12.7漲到21.25元。不是金控的台企銀從7.51元漲到13.95元，都印證了黃敏助理事長的投資觀念。

(中時電子報)