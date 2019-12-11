台積電11月營收雖創下歷史新高，今在台股早盤卻僅小漲0.5元開盤，之後在平盤附近牛皮整理，反而是股王大立光、原相、弘塑、國巨、環球晶、祥碩、上銀與玉晶光等高價股力挺盤勢，接手認同度不高的銅板股的主流地位。

該局面使大盤短線延著5日線強勢整理後，緩步向上震盪趨堅。台股加權股價指數周三開出小高盤後，震盪走高，迄上午9：14暫報上漲9點，為11637點，成交值175億元。

4大期指方面，目前僅金融期暫報下挫0.07%，餘台指期、電子期與摩台期等，暫報上漲0.3%、0.07%及.02%。

權值股方面，迄上午9：17的最新報價，台積電、鴻海、中華電、國泰金、富邦金、南亞科、仁寶、群創、股王大立光、統一、台泥、亞泥、台灣大與聯發科等，暫站在多方。

演出弱勢者，包括台塑四寶、遠東新、和碩、台達電、第一金、中鋼、兆豐金、中信金、華航、日月光投控、聯電、友達及廣達等。

目前上市櫃強勢股，包括華上、喬鼎、天揚、元創精密、松崗、台原藥與光麗-KY等股亮灯漲停板；另外，佳穎、愛地雅、弘塑、斐成、帆宣、虹堡、麗清及樂士等，表現不錯。

(工商 )