國民黨總統候選人韓國瑜陣營指控蔡英文總統11月的行程中「拜廟」就占4成，要蔡英文請假選舉。蔡英文則反嗆韓國瑜「做了候選人也是常常在請假」。對此，韓國瑜競選總部副執行長孫大千砲轟「中華民國現在還有總統嗎？」

韓國瑜日前痛批蔡說用空檔跑選舉行程，但空檔就占了4成，「總統是不是也要請假選舉？」蔡英文則回應「我不知道他的4成是怎麼計算的」，即使是在跑選舉行程，她也都要掌握國內外情勢發展，她是做24小時的工作，「他這4成是怎麼算的，我不知道」。

對此，孫大千在臉書指出，韓國瑜請假參選總統，高雄市至少有副市長代理，但蔡賴在位置上不願請假，最後的結果就是，台灣有總統跟沒總統一樣。

他認為蔡英文要面對幾個問題。首先，蔡英文每天的選舉行程的比重，是否已到「不務正業」的地步？二、蔡英文每天的選舉行程除佔用總統處理公務的時間外，是否有動用總統府內相關的人力和物力資源？最後，孫大千問及，坐領總統高薪來拚選舉，在面對台灣人民的時候不會覺得慚愧丟臉？

(中時電子報)