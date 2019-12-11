蔡英文總統在香港反送中事件中，一直被視為力挺與港府抗爭的香港學生和民眾、也被認為因此在2020總統選戰中得利，但香港浸會大學學生會長方仲賢日前在臉書失望痛批，指執政的民進黨未立《難民法》，是否只想用香港人的鮮血來換取台灣人選票，此言一出卻遭大批台灣網友出征批評，讓他隨後在臉書道歉。港媒直言: 「民進黨還要吃香港豆腐多久？」。

港媒《香港01》9日報導，自反送中修例至今，從蔡英文以降，民進黨政府已不知道說出多少次「台灣撐香港」、「今日香港，明日台灣」。然而，針對香港部分社運人士以及年輕學子，希望「台灣政府」能夠訂立類似《難民法》的專法，讓受迫害的港人能藉此來台，是得到的卻是蔡英文冷血地回應：「《港澳條例》已足以幫助目前需要幫助的香港人，不須動用到立《難民法》」，甚至有綠營支持者馬上開始切割「台灣人沒欠你們香港什麼」。

評論坦言，這種「打高空、模稜兩可的論述」，對參與反修例的港人，毫無實質效益。對照蔡英文在2015年針對「敘利亞難民危機」當時表現定專法態度，對比2019年「港台關係」今昔相比有極大不同，「僅是抱持工具性思維，更叫港人情何以堪」；評論指出，民進黨須認識到「一味操弄港人情緒、企圖藉收割政治紅利，結果反而有可能變成『裏外都不是人』的下場」。

(中時電子報)