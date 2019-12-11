十二月六日，韓國瑜結束新竹科學園區參訪行程後，一路風塵僕僕北上接受本刊專訪。專訪當天，台北的天氣溼冷得讓人感到可怕，韓國瑜進到採訪現場時，就如同一陣暖風，吹開了外界對他的誤解跟懷疑。

CTWANT 一周一砲》突圍 韓國瑜專訪

韓國瑜告訴本刊記者，當台灣離開了中華文化，將造成滅頂的浩劫；他引用國父孫中山所言：「國者人之積，人者心之器」，強調「心」很重要，台灣小而脆弱，一定要以和為貴。以下為本刊記者與韓國瑜的對話摘要：

記（本刊記者）：執政的民進黨一直想要將您與「紅色」畫上等號，您如何定義「中國」、「中華人民共和國」和「中國共產黨」三個名詞？當選後用什麼心態對待？

韓：從抹紅這兩個字來看，台灣人生活在自由民主，非常確定「手腳心腦」四個器官是非常健康的，我們的兩隻腳站在自由跟民主，這是堅定不移的，這是我們的信仰、價值跟我們的生活方式，也習以為常。

跟大陸之間的交往，中國是個概念，我從小到現在六十歲，沒有離開過中華文化，信奉中華文化這個信仰，不可能因為競選總統拋到九霄雲外，絕對不可能，這是我的信念，跟選舉無關。這是從小受到的教育，就是浩瀚的中華文化，我們是其中的一份子，也是中華民族的一份子。

至於中國共產黨，從一九二四年「聯俄容共」開始，國民黨與共產黨百年來恩恩怨怨、是是非非，愛與恨、情與仇，鬥爭跟聯合沒間斷過，兩次合作一個北伐、一個抗日，未來的演變與發展也開始變化，國際大局勢的變化，彼此間、黨員間、政黨立場、想法也在變化。

在台澎金馬的台灣，領導者肩膀上的責任，是要維護我們自由民主的中華民國國格，誰當中華民國總統，誰就責無旁貸，維護中華民國道統、保護我們的憲政、國民及自由民主的生活方式。這兩個天生是有對立性的，也一直在碰撞，此消彼長、此長彼消，打群架還是單挑，未來的變化都不知道。

這麼多年來台灣支持、交好、仰賴美國，因為我們知道在一對一的情況下，我們國力是不夠的，軍事、經濟及國際影響力都不夠，所以歷屆政府對美國態度都是非常友善，我未來當選總統後，對美國友善的態度是不會改變的，這個傳統不會改變。

至於九二共識是呆板還是守舊？不會的，因為九二共識二十多年來，維持兩岸間和平交流與發展，大家都有所謂的預備空間，不光是中國大陸理解，中華民國在一九九二年的領導者理解，當時美國的布希總統也理解，三方都能接受九二共識下，未來我當選總統後，也依然會尊重九二共識，對美國的態度是友善、友好的，對中國大陸一樣在九二共識基礎下，放膽展開和平交流。

韓國瑜一身輕便西裝，拉開門簾進入包廂接受本刊專訪。

(中時電子報)