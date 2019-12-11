雖然川普政府口口聲聲強調本月對陸增稅期限無意改變，但據《華爾街日報》報導，由於談判陷入僵局，傳美方有意延長預定15日起對約1650億美元的陸製筆電與手機加徵15%關稅的期限，為貿易戰開打以來，又一次雙方以為協議近在眼前而延後加徵關稅的例子。

雖然初階貿易協議談判陷入僵局，但美陸官員表示15日並非達成「首階段」貿易協議的期限，暗示有延期的可能。

報導指出，美陸兩國官員近期暗示，雖然初階貿易協議因卡在川普堅持協議須包含大陸採購大量農產品，兩國談判團隊為此相持不下而導致協議難產，但15日並非達成「首階段」貿易協議的期限。

報導稱，美陸雙方都不希望這批關稅生效。對陸方而言，官方數據顯示大陸11月對美國出口年減23%，延續近幾個月雙位數衰退趨勢，最新關稅如生效，恐加深出口不振拖累陸經濟的問題；對美方而言，最新關稅恐影響消費者荷包，引發民眾反彈，削弱與大陸打貿易戰的政治支持度。

美陸談判最大阻礙是華府要求北京提出保證，確保北京兌現採購更多美國黃豆、禽肉和其他農產品的支票。美方談判團隊明確要求陸方預先承諾採購部分農產品，陸方則希望以預先承諾採購換取美方立即縮減懲罰性關稅。美方同時施壓陸方，在協議文本內敘明每季檢視中方採購情況，任一季採購額都不得減少10%，但遭以大陸國務院副總理劉鶴為首的談判團隊抗拒上述要求，指保證採購做法違反世界貿易組織規定，為大陸與其他貿易夥伴關係帶來摩擦。

除避免最新關稅生效外，陸方談判團隊也積極說服美方縮減已對約3600億美元陸商品加徵的關稅。但美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）堅持須對陸加徵關稅，認為關稅是逼陸方就補貼特定產業、強迫技術轉移等棘手議題持續與美方磋商的關鍵籌碼。

報導也指出，至於是否會延期對陸增稅期限，仍需川普拍板定案。川普10月宣布美中達成首階段貿易協議，但雙方談判團隊協商文本兩個月，實質進展有限。與此同時，兩國官員都堅稱談判沒有硬性期限。報導稱，川普尚未打定主意，他在貿易議題上曾多次不顧幕僚勸阻，執意加徵關稅。

(中時電子報)