美股消息面：

1.美國石油協會（API）公布，上周美國原油庫存意外增加，成品油庫存進一步攀升。上周（截至12月6日）美國原油庫存增加141萬桶，為4.47億桶，分析師預估為減少280萬桶。交割地庫欣庫存減少350萬桶。上周汽油庫存增加490萬桶，超出分析師預估的增加250萬桶。餾分油庫存增加320萬桶，亦超出分析師預估的增加160萬桶。上周美國原油進口增加91.2萬桶/日，為690萬桶/日。

2.全球主要產油國OPEC+同意擴大減產，為油價帶來支撐，但美中貿易局勢的不確定性使漲幅受抑，周二紐約1月期油收漲22美分或0.4%，為每桶59.24美元，創9月17日來最高價。倫敦布蘭特2月期油收漲9美分或0.1%，為每桶64.34美元。

3.德國經濟景氣指數意外強勁，周二美元兌歐元下跌；投資人看好英國的執政黨陣營將在周四的大選贏得多數席次，英鎊兌美元升至8個月新高。周二紐約尾盤，歐元兌美元漲0.28%，報1.1093美元。英鎊兌美元漲0.42%，報1.3198美元，創下3月底以來新高價

(時報資訊)