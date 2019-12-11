開發金(2883)旗下凱基銀行整合客戶資源，協助「陳柏良足球公益信託」推動公益事業，培養台灣足球人才。未來「陳柏良足球公益信託」還將投資展逸國際行銷，展逸國際行銷預計在明年由凱基證券輔導登錄興櫃。

展逸成立於2010年，主要提供品牌行銷、賽事行銷、運動經紀等服務，2015年成立自有品牌「Be Heroes」發展各項活動及商品，2018年正式更名為展逸國際企業股份有限公司，整合資源多元發展。展逸國際企業董事長張憲銘也是凱基銀行的客戶。

為培養國內足球人才，凱基銀行協助受託之「陳柏良足球公益信託」，連續第二年贊助舉辦「BE HEROS國際高中足球邀請賽」，一手催生賽事的凱基銀行董事長魏寶生今年找來他的企業界好友，用「名人PK賽」來替陳柏良足球公益信託募款。魏寶生表示，希望透過該基金會培育更多的優秀足球人才，目前台灣的旅外足球員不到10人，意味還有很大的成長空間。

凱基銀行董事長魏寶生從10歲開始就迷上足球，他表示，從踼足球的訓練中，可以強化個人的「領導能力」、「團隊合作」和「自律」。

魏寶生指出，凱基銀行很開心能整合客戶資源，協助「陳柏良足球公益信託」推動公益事業。12月15日還將邀集同樣熱愛足球的凱基銀行主管、客戶，以及由1970年代師大附中畢業校友所組成的「附中校友流浪足球隊」，與陳柏良等足球國手下場踢「12碼足球PK公益賽」，贏隊每人捐一萬，輸隊每人捐兩萬，所有捐款將作為支持國內足球教育之用，期望收拋磚引玉之效，號召各界關注國內基層足球教育。「附中校友流浪足球隊」的成員都是50歲以上的附中校友，其中趙振桂前國家代表隊球員，是台灣第一位在國際比賽中進球的本土球員，也是年紀最長者。近20位「附中校友流浪足球隊」隊員的合計年齡超過1000歲，其中有大學教授、企業董事長和法官等。

熱愛足球近50年的魏寶生笑說，領導能力就是將資源做最好的整合，並且發揮最大的效果。足球最重要的是傳球，而傳球中則是體現團隊精神。魏寶生不但自已捐款給「陳柏良足球公益信託」，更希望在這個平台完成更多人的足球夢，厚植台灣的足球人才實力。

(時報資訊)