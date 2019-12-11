書中自有黃金屋，A片也能藏珍寶！日前一名對家電有狂熱的日本網友，竟然在一部「人妻廚房偷情」的成人影片中，發現早就停產的瓦斯爐，他將這項發現上網分享，引發網友們熱烈討論，就連男優清水健也分享拍片現場的瓦斯爐，被發現也是古董級「寶貝」。
日本常有研究各種事物的神人，每每令人嘖嘖稱奇。Kebiyama就是一位家電愛好者，常在自己的Twitter上不時分享各種型號的熱水器與瓦斯爐家電。日前，他的一則推文爆紅，因為他竟在一部11月才發行的成人影片中，發現了罕見的古早瓦斯爐。
影片內容是人妻在廚房偷情，不過Kebiyama的眼光沒放在女主角身上，而是落在了她摸的瓦斯爐上！該瓦斯爐是國際牌數十年前的產品，早就停產，特色是點火和火力的調控，不是大家習慣的旋轉鈕，而是像電爐一樣用按鈕操作。
這項發現引發熱烈討論，連男優清水健也貼上拍片現場的一台瓦斯爐，詢問「這台怎麼樣？」，Kebiyama馬上回覆這是林內的古董級型號！接著A片導演也跳出來回應，感謝Kebiyama關注片中原本不起眼的爐具，並表示未來會多給這些珍品一些鏡頭。
(中時電子報)
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