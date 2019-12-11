隨著今年已進入倒數階段，Google今（11）日特別揭曉了台灣2019年度搜尋排行榜 (Year in Search) 。Google 台灣總經理 林雅芳 (Tina Lin)指出，今年的榜單整體而言仍聚焦於影劇內容的搜尋，其他熱門話題則橫跨體育、政經、民生等各個面向。值得注意的是，台劇「我們與惡的距離」劇情反映台灣社會多項議題，不僅受到高度討論，也讓戲劇內容首度奪下 Google 快速竄升關鍵字總榜冠軍。另外，四年一度的「世界12強棒球賽」，比賽結果攸關2020年東京奧運參賽資格，也獲得台灣網友熱切關注。

Google以多個面向來解讀台灣2019搜尋排行榜的內容，藉此來了解台灣網友在這一年關心的話題、人物與事件。

2019年影視話題不斷，年度關鍵字：「我們與惡的距離」

今年排行榜總榜中影劇內容仍占據多個名額，排行榜第一名的「我們與惡的距離」，是台灣首部探討隨機殺人的社會寫實劇，取材自近年多起社會事件，亦討論新聞產業困境、思覺失調症等議題，劇情深刻在全台引起熱烈話題。另一方面，古裝劇依舊在全台引起熱搜，從上榜的「小花女不棄」、「知否？知否？應是綠肥紅瘦」及「皓鑭傳」則可以看到今年受到網友關注的劇情題材相當多元。此外，本屆「世界12強棒球賽」，中華隊一路殺進複賽，更創下一級賽事對韓國的最大分差贏球紀錄，為期兩週的賽程也在台掀起一陣棒球熱。

台灣2019年Google搜尋排行榜：快速竄升關鍵字榜單。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

國內外政經議題、重大事故引起台灣網友高度關注

除了影視內容與體育賽事，還有許多國內、外政經議題及災害事故，今年也特別受到台灣網友關切。長達17天的「長榮罷工」，引發社會對於航空業勞資雙方權益的激烈討論，分別登上年度關鍵字總榜第六名及快速竄升議題第三名。「香港反送中」事件牽涉人權議題與社會運動，不僅在國際上備受關切，在台灣也是網友們相當關心的焦點話題。另外，舉國震驚的「南方澳大橋斷裂」意外，以及造成動畫產業重大損失的「京都動畫縱火案」皆影響甚鉅，也造成社會輿論嘩然以及網友高度熱議。

台灣2019年Google搜尋排行榜：快速竄升議題榜單。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

總統大選帶動人物搜尋熱度 韓國瑜、郭台銘登上雙榜

2020年總統大選在即，相關人物亦獲網友高度關注。「韓國瑜」從九合一選舉到總統大選，連續兩年蟬聯人物及政治人物雙榜第一；參加國民黨黨內初選的鴻海科技集團創辦人「郭台銘」，則以政治素人之姿，一舉登上快速竄升人物總榜以及政治人物排行榜第二名。此外，有別於過去政治人物榜單上多為候選人、民意代表，今年則有競選團隊發言人隨之上榜。韓國瑜競選辦公室發言人「何庭歡」，以及在國民黨內初選負責郭台銘陣營對外發言、後來名列親民黨不分區立委參選人的「蔡沁瑜」皆出身媒體圈，兩位亮眼的發言人形象引發網友熱搜，雙雙登上快速竄升政治人物排行榜。

台灣2019年Google搜尋排行榜：快速竄升人物與快速竄升政治人物榜單。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

驚悚電影題材崛起 網友熱搜《小丑》、《返校》、《寄生上流》

恐怖驚悚題材的電影，在今年相當吸引台灣網友關注。不只「小丑」登上快速竄升關鍵字總榜第九名及電影榜單第一名，「返校」和「寄生上流」也分佔電影榜單第三、六名，打破前兩年多為動作冒險電影名列前茅之勢。由同名恐怖解謎電腦遊戲改編的電影「返校」，透過驚悚又扣人心弦的劇情，探討台灣白色恐怖時期歷史，引起熱烈討論，也使國片睽違已久地擠身排行榜前三名。韓國黑色幽默驚悚劇情片「寄生上流」，劇情針對當代社會沈重的階級議題展開一連串思辨，不僅獲得今年坎城影展金棕櫚獎，在世界各地及台灣上映後也備受好評。

台灣2019年Google搜尋排行榜：快速竄升電影榜單。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

快速竄升「如何」與「怎麼」關鍵字榜 反映台灣人有趣搜尋行為

今年我們也再次公布台灣網友們常用來搜尋解決辦法的「如何...」、「怎麼...」年度關鍵字快速竄升排行榜。在「怎麼...」排行榜中，除了包括過去熱搜和消除身體病痛與不適有關的「頭痛怎麼辦」、「鼻塞怎麼辦」等，更能看到網友們運用「怎麼...」來查詢生活、習俗及娛樂相關問題的資訊，像是「紅包怎麼包」、「酪梨怎麼吃」、「妞妞怎麼玩」等。而快速竄升的「如何...」關鍵字中，其中包括與今年話題時事有關的「秋冬旅遊補助如何申請」以及「資遣費如何計算」，仍可看到台灣人透過搜尋「如何...」來獲取資訊，或是瞭解偏向自我實踐的目標該如何達成。有趣的是，同樣是查詢資訊，比起「撿紅點怎麼玩」、「BMI怎麼算」這些有個簡單、快速答案的「怎麼...」問題，「如何賺錢」或是「如何學好英文」等「如何...」的問題，通常可能需要透過更多進一步的搜尋來尋找因人而異的解答。

台灣2019年Google搜尋排行榜：快速竄升「如何」與「怎麼」關鍵字榜單。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

今天公布的台灣搜尋排行榜，是依照2019年期間搜尋量（包含台灣IP位址在 google.com、本地網域及行動裝置上的搜尋。）暴增幅度所進行的排名，採計時間範圍為去年12月至今年11月底。而今年的全球 Google 熱門搜尋排行榜也將於今(11)日台灣時間下午四點公布，歡迎網友屆時到 Google 2019年度搜尋排行榜官方網頁，了解更多榜單資訊。

(中時電子報)