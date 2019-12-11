國民黨副總統候選人張善政與前外交部長歐鴻鍊、前駐紐大使介文汲昨日召開記者會，質問駐日代表謝長廷為何在當時大阪辦事處處長蘇啓誠輕生後，對立法院回台報告的要求置之不理，希望他不要再躲了！

對此，謝長廷今日在臉書上發文反駁張善政的說法，表示當時立法院並沒有通知自己回台備詢，怒批張善政的這種說法完全就是在造謠，直說若是張善政可以提出任何當時立法院有要求他回台備詢的證據、具體日期，他就馬上辭職道歉！

另外，謝長廷提到，歐鴻鍊在今年一月時於廣播節目中指控他「為逃避責任，一直在外面説蘇處長有憂鬱症」等話，當時謝也說過，若歐鴻鍊可以提出曾說這些言論的具體時間以及地點，他就下台並道歉；但歐鴻鍊卻就此銷聲匿跡，如今躲過刑事告訴期後又再度出面造謠，做法令人遺憾。

謝長廷臉書。

(中時電子報)